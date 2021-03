Results for the PIAA Swimming Championships at Cumberland Valley. Keep an eye for a complete recap and pictures tomorrow.

Make sure to follow NCPA Sports on Facebook for local sports coverage.

PIAA Class AA Swimming Championships Results:

Girls

200 medley relay: 1. Villa Maria (Megan Maholic, Jasmine Chen, Olivia Mottillo, Haley Palmer), 1:46.18.

200 free: 1. Katie Beyer (Warren), 1:53.06; 2. Ella Gross (Gwynedd Mercy), 1:53.32; 3. Megan Ehrnfeldt (Schuylkill Valley), 1:54.27.

200 IM: 1. Kimberly Shannon (Lewisburg), 2:03.25; 2. Isabel Huang (Quaker Valley), 2:05.60; 3. Ella Menear (Mapletown), 2:05.64.

50 free: 1. Halle Myers (Fairview), 23.71; 2. Katie Jackovic (South Park), 23.85; 3. Skylar Roberig (Wyoming Seminary), 24.00.

100 fly: 1. Maura Fluehr (Springfield Township), 54.49; 2. Ella Gross (Gwynedd Mercy), 57.51; 3. Isabella Kil (East Pennsboro), 57.58.

200 free relay: 1. Fairview (Abby Zaboltny, Morgan Dougherty, Ellie Kraus, Halle Myers), 1:36.87.

100 free: 1. Maura Fluehr (Springfield Township), 50.34; 2. Halle Myers (Fairview), 51.76; 3. Katie Beyer (Warren), 52.22.

500 free: 1. Shannon Kimberly (Lewisburg), 4:56.48; 2. Maeve Kellley (Shady Side Academy), 5:03.22; 3. Ryleigh Collins (Wyoming Seminary), 5:06.11.

100 back: 1. Ella Menear (Mapletown), 54.99; 2. Leah Shackley (Bedford), 55.65; 3. Megan Maholic (Villa Maria), 56.17.

100 breast: 1. Kari Powell (Trinity), 1:03.48; 2. Lauren Schofield (Scranton Preparatory), 1:04.20; 3. Annie Gao (Schuylkill Valley), 1:05.95.

400 free relay: 1. Wyoming Seminary (Skylar Roerig, Alyssa Kelly, Aviah Dahlgren, Ryleigh Collins), 3:31.83.

PIAA Class AA Swimming Championships Results:

Boys

200 medley relay: 1. Bishop McDevitt (Patrick Hemingway, Will Brobson, John Maskins, Lucas Hancock), 1:34.92.

200 free: 1. Kyle Thome (Indiana), 1:39.74; 2. Noah Ferker (Lower Moreland), 1:42.14; 3. RJ Faina (Notre Dame Green Pond), 1:42.29.

200 IM: 1. Peter Kawash (Lakeland), 1:52.08; 2. Braelen Mowe (Boiling Springs), 1:54.65; 3. Will Retsch (Hampton), 1:55.25.

50 free: 1. Ian Shahan (Belle Vernon), 20.00 (State Record); 2. Conner McBeth (Neshannock), 20.26 (State Record), T-3. John Devaney (New Hope-Solebury), Patrick Hemingway (Bishop McDevitt), 20.79.

100 fly: 1. Ian Shahan (Belle Vernon), 48.77; T-2. Isaac Griffith (Indiana), Bryant LaCroix (Bloomsburg), 50.54.

200 free relay: 1. Riverside (Joseph Roth, Graham Kralic, Sam Kline, Alexander Roth), 1:26.52.

100 free: 1. Conner McBeth (Neshannock), 44.56; 2. Jacob Wade (Susquehannock), 46.55; 3. John Devaney (New Hope-Solebury), 46.95.

500 free: 1. Kyle Thome (Indiana), 4:40.22; 2. RJ Farina (Notre Dame Green Pond), 4:40.30; 3. Woobie Kupsky (MMI Preparatory), 4:45.32.

100 back: 1. Peter Kawash (Lakeland), 50.34; 2. Joseph Roth (Riverside), 50.36; 3. Bryant LaCroix (Bloomsburg), 50.50.

100 breast: 1. Matthew Raudabaugh (Big Spring), 57.83; 2. Richie Donato (Hampton), 58.03; 3. Henry Miller (Southmoreland), 58.07.

400 free relay: 1. Lower Moreland, (Jude Blumhardt, Greg Landis, Jaden Feldman, Noah Ferker), 3:11.53