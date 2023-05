Williamsport, Pa. — Area athletes competed in the final day of the District 4 class AA and AAA track and field championships at Williamsport High School Saturday.

Here are results for all events and teams scores.

Teams Scores (Top 10): 1. Danville 82; 2. Southern Columbia 67; 3. Central Columbia 54; 4. East Juniata 52; 5. Williamson 51; 6. Northwest 47; 7. Montoursville 45; 8. Mount Carmel 39; 9. Bloomsburg 30; 10. Hughesville 28.

100 meters: 1. Jackson Clarke (DA) 10.61; 2. Arnold Troup (MF) 11.16; 3. Kyle Christman (SC) 11.20; 4. Amir Kemrer (SW) 11.41; 5. Spencer Stine (HU) 11.58; 6. Anthony Lewis (LO) 11.61; 7. Derek Dietz (NW) 11.62; 8. Marco Quiros (SY) 11.74.

200 meters: 1. Jackson Clarke (DA) 21.23; 2. Nasir Heard (BL) 22.75; 3. Derek Dietz (NW) 22.93; 4. Amir Kemrer (SW) 23.06; 5. Anthony Lewis (LO) 23.10; 6. Kyle Christman (SC) 23.13; 7. Owen Solomon (MW) 23.33; 8. Jaymen Golden (SC) 23.34.

400 meters: 1. Mason Winslow (MT) 49.95; 2. Derek Dietz (NW) 50.05; 3. Elias Kaufman (WN) 51.00; 4. Alex Brown (WR) 51.63; 5. Owen Solomon MW) 51.94; 6. Jacob Hinman (TR) 52.10; 7. Landon Kester (NW) 52.11; 8. Jonathan Carl (WB) 52.33.

110 hurdles: 1. Josiah Schans (MT) 14.90; 2. Josef Book (EJ) 15.07; 3. Aiden Huntington (CC) 15.12; 4. Ben Robinson (MO) 15.31; 5. Cole Bradley (CC) 15.42; 6. Will Burdett (LO) 15.67; 7. Logan Funderberg (BL) 15.99; 8. Blake Shedden (TR) 16.25.

300 hurdles: 1. Josiah Schans (MT) 39.05; 2. Cole Bradley (CC) 39.58; 3. Josef Book (EJ) 39.87; 4. Duncan Kerr (WN) 40.17; 5. Danny Marzeski (SC) 41.53; 6. Will Burdett (LO) 41.69; 7. Aiden Huntington (CC) 41.88; 8. Cody Goodspeed (WR) 42.08.

800 run: 1. Logan Strawser (EJ) 1:56.26; 2. Owen Cummings (WN) 1:57.66; 3. Nate Welch (WN) 1:58.24; 4. Shea McCusker (HU) 1:58.82; 5. Nick Fortin (HU) 1:58.83; 6. Zack Wilcox (NP) 1:58.84; 7. Derek Pierontoni (NW) 1:59.56; 8. AndenAitkin (MW) 1:59.82.

1,600 run: 1. Logan Strawser (EJ) 4:17.67; 2. Rory Lieberman (DA) 4:20.91; 3. Shea McCusker (HU) 4:24.22; 4. Kristian Mizdail (WN) 4:24.36; 5. Collin Dreese (MF) 4:26.75; 6. Edward Zuber (SC) 4:32.37; 7. Creed Dewing (NB) 4:36.68; 8. Dane Spahr (DA) 4:37.38.

3,200 run: 1. Rory Lieberman (DA) 9:12.88; 2. Logan Strawser (EJ) 9:15.84; 3. Kristian Mizdail (WN) 9:31.54; 4. Oliver Heintzelman (NW) 9:36.59; 5. Dane Spahr (DA) 9:44.22; 6. Nate Welch (WN) 9:47.79; 7. Weston Fry (MT) 9:55.34; 8. Nathaniel Girmay (DA) 9:58.46.

Triple Jump: 1. Nasir Heard (BL) 43-0.5; 2. Logan Lambert (TO) 43-0.5; 3. Hobi Forti (MC) 42-7; 4. Colin Loveland (TR) 41-10.25; 5. Dylan Scheller (SW) 41-7; 6. Aiden Gehman (WB) 41-6; 7. Landon Kester (NW) 41-4.5; 8. Landen Murray (MF) 40-9.75.

High Jump: 1. Tyler Arnold (SC) 6-3; 2. Kyle Mosher (WB) 6-1; 3. Hunter Gmiter (NW) 6-1; 4. Dylan Johns (WY) 6-1; 5. Kemp Bowman (CC) 5-11; 6. Hobi Forti (MC) 5-11; 7. Kyle Christman (SC) 5-11; 8. Gage Patterson (LO) 5-9.

Pole Vault: 1. Gavin Holcombe (DA) 14-0; 2. Garrett Varano (MC) 13-6; 3. Isaac Butler (WR) 13-0; 4. Hunter Gmiter (NW) 12-6; 5. Judah Kennel (WR) 12-6; 6. Bryce Eberhart (MT) 12-0; 7. Mitch Mosier (TO) 12-0; 8. Ben Miller (MC) 12-0.

Discus: 1. Kyle Kapichok (CA) 148-10; 2. Tyler Arnold (SC) 136-10; 3. Jake Brackbill (EJ) 132-5; 4. Maddix Karns (CC) 131-8; 5. Lucas Long (SW) 130-9; 6. Michael Farronato (MC) 128-0; 7. Austin Bowersox (SW) 127-1; 8. Jake Palfreyman (WY) 126-4.

4x1 relay: 1. Danville (Frank Walley, Gavin Fry, Carson Persing, Jackson Clarke) 43.68; 2. Southern Columbia 44.07.

Class AAA team scores (Top 10): 1. Shikellamy, 152; 2. Williamsport, 137.5; 3. Selinsgrove, 98; 4. Shamokin, 95.5; 5. Lewisburg, 84; 6. Milton, 70; 7. Jersey Shore, 59; 8. Athens, 4.

100: 1. Chase Morgan (SHIK), 10.76; 2. Logan Rodkey (SEL), 11.02; 3. Isaac Schaffer-Neitz (SHIK), 11.09; 4. Xzavier Minium (MIL), 11.09; 5. Jeremy Sanchez-Rodriguez (LEW), 11.30; 6. Brodie Herr (JS), 11.52; 7. Yazhir Slaughter (WIL), 11.53; 8. Jason Anderson (SHA), 11.66.

200: 1. Chase Morgan (SHIK), 21.62; 2. Logan Rodkey (SEL), 22.19; 3. Isaac Schaffer-Neitz (SHIK), 22.71; 4. Angelo Casas (WIL), 23.05; T-5. Umar Starks (WIL), 23.12; Yazhir Slaughter (WIL), 23.12; 7. Jeremy Sanchez-Rodriguez (LEW), 23.13; 8. Kolsen Keathley (ATH), 23.15.

400: 1. Colton Lynch (SHA), 49.03; 2. Angelo Casas (WIL), 50.56; 3. Benny Delbaugh (SHA), 51.02; 4. Peyton Welshans (JS), 51.10; 5. Aiden Everett (WIL), 51.78; 6. Ryan Williams (SHIK), 52.24; 7. Wyatt Teats (SEL), 52.69; 8. Nathan Horn (JS), 52.87.

800: 1. Thomas Hess (LEW), 1:53.58; 2. Tim Gale (SHIK), 1:54.81; 3. Nick Koontz (SHIK), 1:56.52; 4. Henry McElroy (SHIK), 1:59.94; 5. William Pence (WIL), 2:02.71; 6. Kieran Murray (LEW), 2:02.71; 7. Micah Zook (LEW), 2:02.84; 8. Owen Trump (WIL), 2:03.72.

1600: 1. Jonathan Hess (LEW), 4:21.92; 2. Tim Gale (SHIK), 4:23.95; 3. Kieran Murray (LEW), 4:24.85; 4. Raidan Francis (JS), 4:25.87; 5. Tyler Kerstetter (SHA), 4:33.84; 6. William Pence (WIL), 4:35.40; 7. Landen Brown (SHA), 4:35.51; 8. Ryan Bickhart (MIL), 4:41.68.

3200: 1. Jonathan Hess (LEW), 9:48.21; 2. Ryan Bickhart (MIL), 9:52.02; 3. Sam Hennett (SHIK), 9:53.24; 4. Ethan Holcomb (WIL), 9:53.79; 5. Rex Farr (MIL), 9:59.03; 6. Justin Nolt (LEW), 9:59.46; 7. Derick Blair (SEL), 10:06.68; 8. Bailey Hallman (SHIK), 10:13.86.

110 hurdles: 1. Haneef Shavers (LEW), 15.01; 2. Calder Diakite (WIL), 15.08; 3. Niquis Coleman (WIL), 15.40; 4. Carlos Stuter (SEL), 15.89; 5. Luke Snyder (SHIK), 15.89; 6. Nick Bellomo (JS), 15.99; 7. Tyler Kitchens (LEW), 16.05; 8. Brady Deivert (SEL), 16.10.

300 hurdles: 1. Niquis Coleman (WIL), 39.62; 2. Calder Diakite (WIL), 40.48; 3. Aiden Turner (WIL), 40.65; 4. Brady Deivert (SEL), 41.03; 5. Rashawn Martin (SHIK), 41.12; 6. Haneef Shavers (LEW), 41.80; 7. Jayden McKeen (SHA), 41.92; 8. Evan Dagle (SEL), 42.09.

4x100 relay: 1. Shikellamy, 42.78; 2. Shamokin, 43.44; 3. Williamsport, 43.51; 4. Jersey Shore, 43.99; 5. Selinsgrove, 44.25; 6. Lewisburg, 45.78; 7. Milton, 46.11; 8. Athens, 47.27.

4x400 relay: 1. Shamokin, 3:19.68; 2. Shikellamy, 3:20.66; 3. Williamsport, 3:24.50; 4. Jersey Shore, 3:24.90; 5. Selinsgrove, 3:34.05; 6. Milton, 3:42.90; 7. Athens, 3:46.70.

4X800 relay: 1. Lewisburg, 7:48.30; 2. Shikellamy, 7:51.58; 3. Williamsport, 8:10.21; 4. Shamokin, 8:12.69; 5. Jersey Shore, 8:21.19; 6. Selinsgrove, 8:28.64; 7. Milton, 8:45.41.

High jump: 1. Chase Pensyl (SHA), 6-3; 2. Joel Langdon (MIL), 6-3; 3. Anthony Wendt (MIL) 5-11; T-4. Carter Stackhouse (JS), 5-9; William McGehean (WIL), 5-9; Mason Deitrich (SHIK), 5-9; T-7. Ryder Zulkowski (SHA), 5-9; Cyn-Sere Coney (WIL), 5-9.

Pole Vault: 1. Jayden Packer (SHIK), 14-3; 2. Anthony Wendt (MIL), 14-3; 3. Nick Bellomo (JS), 13-3; 4. Indigo Koch (WIL), 12-9; 5. Andy Hallman (SHIK), 12-3; 6. Damian Hahn (SEL), 11-9; 7. Ezra Zook (LEW), 11-9; 8. Gavin Reed (WIL), 11-9.

Long jump: 1. Yazhir Slaughter (WIL), 22-02.5; 2. Jon Sheaffer-Kaufman (SEL), 21-8; 3. Rashawn Martin (SHIK), 20-09; 4. Chase Pensyl (SHA), 20-02.5; 5. Gavin Bastian (SEL), 19-11.75; 6. Kyreek Bradshaw (WIL), 19-11.25; 7. Xzavier Minium (MIL), 19-07.5; 8. Joel Langdon (MIL), 19-06.5.

Triple jump: 1. Jason Alderson (SHA), 43-08; 2. Xzavier Minium (MIL), 42-6.75; 3. Jayden Packer (SHIK), 42.05.25; 4. Rashawn Martin (SHIK), 41.10; 5. Jakiha Kline (WIL), 41.05.50; 6. Ashton Krall (MIL), 40-11.50; 7. Aiden Everett (WIL), 40-10.75; 8. Gavin Bastian (SEL), 40-70.

Shot put: 1. Colin Melhorn (SEL), 52-05.50; 2. Max Maurer (SEL), 52-04; 3. Peter Bellomo (JS), 51-09; 4. Eric Zalar (SHA), 48-02.25; 5. Nariq Burks (WIL), 46-04.50; 6. Kenneth Ribera (LEW), 45-07; 7. Theodore Diehl (SEL), 44-03; 8. Ethan Turber (SHIK), 43-07.75.

Discus: 1. Max Maurer (SEL), 145-09; 2. Colin Melhorn (SEL), 145-09; 3. Eric Zalar (SHA), 142-11; 4. Blake Hockenbroch (SHA), 140-01; 5. Nick Bradigan (SHIK), 131-10; 6. Ethan Turber (SHIK), 129-02; 7. Peter Bellomo (JS), 125-10; 8. Jacob Gose (LEW), 121-05.

Javelin: 1. Peter Bellomo (JS), 193-10; 2. Nariq Burks (WIL), 174-10; 3. Connor Snyder (MIL), 172-01; 4. Jayden McKeen (SHA), 165-00; 5. Luke Snyder (SHIK), 163-11; 6. Jace Brandt (MIL), 163-04; 7. Rhandy Castillo (SHIK), 156-08; 8. Carter Young (SEL), 154-06.

Teams Scores (Top 10): 1. Central Columbia 90.5; 2. Southern Columbia 78; T3. Bloomsburg 57, Warrior Run 57; 5. Milton 54; 6. Mount Carmel 43.5; 7. Wyalusing 39; 8. Hughesville 36; 9. Northeast Bradford 31; 10. Athens 29.

100 meters: 1. Liberty Gearinger (CC) 12.40; 2. Kendra Stout (CC), 12.68; 3. Abby Burgess (ATH), 12.72; 4. Daveian Crowley (CANT), 12.81; 5. Olivia Haley (WYA), 12.82; 6. Bryn Derrick (HUGH), 12.86; 7. Lillian Bradley (SW), 12.88; 8. Peyton Wisloski (SCA), 13.06.

200 meters: 1. Kendra Stout (CC), 25.23; 2. Liberty Gearinger (CC), 25.48; 3. Abby Burgess (ATH), 26.35; 4. Daveian Crowley (CANT), 26.42; 5. Bryn Derrick (HUGH), 26.52; 6. Lillian Bradley (SW), 26.57; 7. Olivia Haley (WAY), 26.64; 8. Kendall Kitchen (CANT), 27.15.

400 meters: 1. Olivia Haley (WY) 59.26, 2. Haley Bull (CC) 59.35, 3. Anna Dunn (TO) 59.62, 4. Raygan Lust (WR) 59.81, 5. Daveian Crowley (CANT), 1:01.42; Kassandra Kerin (WYA), 1:05.54; 7. Lucy Maclay (SCA), 1:02.80; 8. Brooklyn Lentz (SW), 1:03.27.

100 hurdles: 1. Camryn Pyle 1. (MW) 15.69, 2. Ava Rebuck (CC) 15.70, 3. Emma Cline (MT) 15.88, 4. Camden Wasielewski (BL) 16.27, 5. Kelci Carle (TO) 16.77, 6. Mackenzie Lopez (ML) 17.02, 7. Jayda Tilghman (MF) 17.30, 8. Charly Schlauch (BL) SCR.

300 hurdles: 1. Camryn Pyle (MW) 45.97, 2. Ava Rebuck (CC) 46.78, 3. Kylie Temple (HU) 46.79, 4. Emma Cline (MT) 47.66, 5. Mackenzie Lopez (ML) 47.83, 6. Camden Wasielewski (BL) 48.34, 7. Alyssa Parks (TR) 48.65, 8. Emilie Nagle (MO) 49.84.

800 run: 1. Kate Moncavage (SC) 2:17.62, 2. Samantha Roarty (ML) 2:21.24, 3. Claire Dufrene (WR) 2:23.30, 4. Vivian Draper (HU) 2:23.77, 5. Ella Moore (SW) 2:25.47, 6. Gracelyn Laudermilch (NB) 2:25.71, 7. Madelyn Blake (CC) 2:26.27, 8. Camille McRoberts (CA) 2:27.30.

1,600 run: 1. Kate Moncavage (SC) 5:10.07, 2. Claire Dufrene (WR) 5:13.95, 3. Gracelyn Laudermilch (NB) 5:15.63, 4. Maizy Aikey (BL) 5:24.34, 5. Sage Dunkleberger (WR) 5:26.04, 6. Sara Bronson (AT) 5:26.19, 7. Camille McRoberts (CA)5:31.16, 8. Katie Zaktansky (WR) 5:32.21.

3,200 run: 1. Gracelyn Laudermilch (NEB), 11:06.66; 2. Sara Bronson (ATH), 11:13.44; 3. Maizy Aikey (BLOOM), 11:16.66; 4. Anaiah Kolesar (NEB), 12:16.36; 5. Keiara Shaffer (WR), 12:21.71; 6. Ava Hughes (ATH), 12:21.77; 7. Erin Prezioso (CC), 12:33.51; 8. Megan King (WYA), 12:35.43.

Triple Jump: 1. Annika Gehman (WB) 35-01; 2. Kina Cominskie (LOY), 34-03; 3. Hannah Ely (WYA), 34-01.50; 4. Jenna Pizzoli (MCA), 33-10.50; 5. Jylian Bohner (BLOOM), 33-03.50; 6. Hailey Myers (HUGH), 33-03.25; 7. Katie Hughes (LOY), 33-03; 8. Elizabeth Sheesley (MIFF), 33-02-50.

High Jump: 1. Maddy Hall (LO) 5-2, 2. Brooklyn Lentz (SW) 5-0, 3. Jordan Bowman (NW) 5-0, 4. Alyssa Parks (TR) 5-0, 5. Hannah Fourspring (MC) 5-0, 6. Hannah Ely (WY) 4-10, T7. Caitlyn Weatherill (CC) 4-10, T7. Paityn Moyer (MC) 4-10.

Pole Vault: 1. Aurora Cieslukowski (WR), 11-06; 2. Jade Drogan (BLOOM), 11-00; 3. Kendall Sims (MTV), 10-06; 4. Kendall Kitchen (CANT), 10-00; 5. Morgan Hermanofski (CANT), 10-00; 6. Lyndie Peters (LOY), 9-6; 7. Lindsey Franchella (NW), 9-6; 8. Ava Snyder (CC), 9-0.

Shot Put: 1. Liv Kopitsky (MCA), 35-08-25; 2. Alli Griscavage (SCA), 35-01; 3. Amara Bieber (WR), 34-09.50; 4. Linsey Donlan (SCA), 34-07.50; 5. Mikaela Sullivan (CC), 34-05.25; 6. Allasandra Dicosta (MIL), 33-00; 7. Emma Neuber (NEB), 32-01.50; 8. Brianna Gordner (MIL), 31-09.

Javelin: 1. Morgan Reiner (ML) 140-8, 2. Mackenzie Lopez (ML) 132-7, 3. Ellie Maeulen (MT) 118-4, 4. Quinn Johnston (SC) 117-10; 5. Amelia Gainer (MIL), 110-05; 6. Katrina Bennage (MIFF), 109-01; 7. Hailey Carper (WR), 106-02; 8. Brooke Charnosky (SCA), 105-10.

Team scores (top 10): 1. Lewisburg, 137; 2. Shikellamy, 104.50; 3. Williamsport, 100; 4. Selinsgrove, 69.50; 5. Danville, 65; 6. Jersey Shore, 45; 7. Shamokin, 36.

100: 1. Carly Aument (SEL), 12.18; 2. Caroline Blakeslee (LEW), 12.73; 3. Jilly Deivert (SHIK), 12.84; 4. Asha Hohmuth (LEW), 12.88; 5. Natalia Mills (WIL), 12.93; 6. Madison Moyers (LEW), 12.85; 7. Abigail Corson (JS), 13.34.

200: 1. Carly Aument (SEL), 25.00; 2. Caroline Blakeslee (LEW), 26.01; 3. Jilly Deivert (SHIK), 26.47; 4. Asha Hohmuth (LEW), 26.91; 5. Abigail Corson (JS), 27.01; 6. Christine Horning (SHA), 27.18; 7. Natalia Mills (WIL), 27.42; 8. Anna Sick (JS), 27.65.

400: 1. Carly Aument (SEL), 58.03; 2. Elli Ronk (SHIK), 58.09; 3. Elizabeth Shultz (WIL), 1:00.81; 4. Madison Moyer (LEW), 1:01.10; 5. Anna Sick (JS), 1:01.31; 6. Lauryn Michaels (SHIK), 1:02.42; 7. Lily Persing (SHIK), 1:04.00; 8. Anna Harstead (WIL), 1:04.13.

800: 1. Bella Johns (DAN), 2:16.38; 2. Alexis Bressi (SHA), 2:17.57; 3. Baylee Espinosa (LEW), 2:22.99; 4. Olivia Solomon (SHIK), 2:26.82; 5. Jenna Binney (LEW), 2:26.87; 6. Kamryn Kramer (SHA), 2:28.74; 7. Rachel Hartman (JS), 2:29.23; 8. Bri Hennett (SHIK), 2:30.67.

1600: 1. Baylee Espinosa (LEW), 5:15.84; 2. Victoria Bartholomew (DAN), 5:20.66; 3. Jenna Binney (LEW), 5:21.35; 4. Hannah Bartholomew (DAN), 5:25.80; 5. Bri Hennett (SHIK), 5:29.92; 6. Eden Daku-Treas (SHIK), 5:34.05; 7. Alanna Jacob (LEW), 5:39.33; 8. Kamryn Kramer (SHA), 5:44.28.

3200: 1. Bri Hennett (SHIK), 11:07.94; 2. Victoria Bartholomew (DAN), 11:08.85; 3. Alanna Jacob (LEW), 11:41.99; 4. Maya Sak (LEW), 11:42.51; 5. Olivia Solomon (SHIK), 12:08.74; 6. Lauren Benfer (DAN), 12:16.89; 7. Shaela Kruskie (SEL), 12:22.75; 8. Emma Trafton (SHIK), 12:29.09.

100 hurdles: 1. Abby Parise (SEL), 14.98; 2. Anyae Grissom (WIL), 15.00; 3. Madeline Ikeler (LEW), 15.51; 4. Sarah Shart (DAN), 16.21; 5. Cameron Hoover (SHIK), 16.75; 6. Emma Bolton (LEW), 17.41; 7. Ava Blair (SEL), 17.96; 8. Alyssa Varias (SEL), 21.94.

300 hurdles: 1. Abby Parise (SEL), 45.77; 2. Anyae Grissom (WIL), 45.84; 3. Sarah Sharp (DAN), 46.19; 4. Carly Harter (SHIK), 47.94; 5. Paige Fausey (SHIK), 49.41; 6. Madeline Ikeler (LEW), 49.54; 7. Savanah Yount (SHIK), 49.98; 8. Josie Gerst (JS), 51.01.

4x100: 1. Lewisburg, 49.22; 2. Williamsport, 49.23; 3. Shikellamy, 51.02; 4. Shamokin, 51.67; 5. Selinsgrove, 54.51.

4x400: 1. Shikellamy, 4:02.27; 2. Lewisburg, 4:03.48; 3. Danville, 4:07.71; 4. Selinsgrove, 4:12.62; 5. Williamsport, 4:16.46; 6. Shamokin, 4:17.45; 7. Jersey Shore, 4:23.05.

4x800: 1. Danville, 9:33.91; 2. Shikellamy, 9:43.27; 3. Lewisburg, 9:50.08; 4. Shamokin, 9:56.17; 5. Williamsport, 10:14.04; 6. Jersey Shore, 10:14.09; 7. Selinsgrove, 10:45.38.

High jump: 1. Madison Lippay (SHA), 4-11; 2. Maya Hasenbalg (DAN), 4-09; T-3. Peyton Dincher (JS), 4-09; Lauryn Michaels, 4-09; T-5. Lily Campbell (SHIK), 4-9; Maddy Fertig (SEL), 4-9; 7. Najiyah Smith (WIL) 4-07; 8. Braelyn Heim (SEL), 4-07.

Pole Vault: 1. Hazel Buonopane (LEW), 11-0; 2. Aly Bingaman (SHIK), 10-06; 3. Torrence Spicher (LEW), 10-06; 4. Mya Slodysko (SHA), 9-06; 5. Ella Mirshahi (LEW), 9-0; 6. Grace Bingeman (SEL), 9-0; 7. Cameron Hoover (SHIK), 8-06; 8. Ar’rianna Glaiborn (WIL), 8-0.

Long Jump: 1. Ava Matz (WIL), 16-06.25; 2. Natalia Mills (WIL), 16-05.75; 3. Emma Koontz (SHIK), 16-04; 4. Abigail Corson (JS), 16-04; 5. Abby Parise (SEL), 16-03.75; 6. Maddy Fertig (SEL), 16-03.50; 7. Cameron Hoover (SHIK), 16-00; 8. Sierra Klinger (SHA), 16-06.50.

Triple jump: 1. Cameron Hoover (SHIK), 34-04.50; 2. Najiyah Smith (WIL), 33-03-75; 3. Layla Lachhab (LEW), 32.04.25; 4. Ar’riaana Claiborn (WIL), 31-10.75; 5. Madison Lippay (SHA), 31-10; 6. Paige Fausey (SHIK), 31-06; 7. Ava Blair (SEL), 31-04.25; 8. Isabella Manley (SHA), 30-03-75.

Shot put: 1. Luseane Ma’afu (WIL), 39-09; 2. Taniyah Martin (WIL), 35-08; 3. Shakiya Stapleton (SEL), 34-02-75; 4. Nataliya Mills (WIL), 33-07.50; 5. Nina Steppe (JS), 33-06; 6. Bailee Stroup (JS), 33-03; 7. Kaeley Lloyd (SHIK), 32-11; 8. Elizabeth Zalar (SHA), 32-10.

Discus: 1. Taniyah Martin (WIL), 99-09; 2. Olivia Spotts (JS), 97-09; 3. Alison Bilbay (JS), 96-11; 4. Grace Bruckhart (LEW), 89-04; 5. Luseane Ma’afu (WIL), 88-04; 6. Payten Puttman (SHA), 87-04; 7. Shakiya Stapleton (SEL), 87-01; 8. Alayna Davis (SEL), 86-02.

Javelin: 1. Teagan Osunde (LEW), 118-02; 2. Olivia Spotts (JS), 109-01; 3. Rahel Hartman (JS), 108-09; 4. Madeline Still (LEW), 108-06; 5. McKenna Parker (SEL), 107-09; 6. Cassi Ronk (SHIK), 107-05; 7. Dayanna Baines (WIL), 101-09; 8. Nataliya Mills (WIL), 100-05.



