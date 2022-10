Bloomsburg, Pa. — Three of four races belonged to locals at the District 4 Cross Country Championships Thursday on Bloomsburg University's campus.

Southern Columbia’s Kate Moncavage, Lewisburg’s Baylee Espinosa, and Danville’s Rory Lieberman all earned top finishes on the day. All three coasted to their top finishes.

Moncavage kicked the day off with a 19:22.70 to win the Class A girls title. Espinosa followed with a 19:07.60 for a top finish in the AA field.

Lieberman’s triumph came with a final time of 15:27.00, which was more than enough to win the boys Class AA field. Northeast Bradford’s Creed Dewing won the Class A boys field with a final time of 16:55.70.

District 4 Cross Country A Girls Championships results:

1. Kate Moncavage (SCA), 19:22.70; 2. Gracelyn Laudermilch (NEB), 19:57.00; 3. Anaiah Kolesar (NEB), 20:29.60; 4. Haley Conner (SCA), 20:53.50; 5. Elyse Knoebel (SW), 20:56.10; 6. Alyssa Parks (TROY), 21:18.80; 7. Megan King (WYA), 21:29.50; 8. Kayla Beebe (WYA), 21:40.30; 9. Camille McRoberts (CANT), 21:45.80; 10. Melanie Shumway (NEB), 21:54.80; 11. Heather Cecco (SCA), 21:55.40; 12. Amelia Kapr (NEB), 21:57.90; 13. Addison Farrer (MAN), 22:17.90; 14. Brooke Bau (NW), 22:32.30; 15. Riley Porter (WYA), 22:38.70; 16. Katie Lackey (TROY), 22:38.80; 17. Madelynne Johns (MAN), 22:50.60; 18. Kassandra Kerin (WYA), 23:11.50; 19. Jay Horvath (MAN), 23:15.10; 20. Kira Allen (WYA), 23:30.00; 21. Rachel Kingsley (TROY), 23:44.60; 22. Lillian Depew (TROY), 23:45.20; 23. Makenna Callear (NEB), 23:52.90; 24. Laina Beebe (WYA), 24:07.20; 25. Addisyn Morrison (SW), 24:10.80; 26. Libby Moore (SULL), 24:42.20; 27. Isis Lyon (TROY), 24:52.30; 28. Madalyn Farrer (MAN), 24:56.90; 29. Anna Kennedy (MAN), 25:01.60; 30. Laci Niemczyk (CANT), 25:26.40; 31. Adriana Krause (SULL), 25:27.40; 32. Grace Moore (SULL), 25:46.60; 33. Reese Romanoskie (MCA), 25:56.60; 34. Emmie Tymeson (CANT), 26:13.00; 35. Isabell Kapr (NEB), 26:29.00; 36. Rose Shikanga (SAYRE), 26:29.30; 37. Gabriella Gregory (MAN), 26:43.10; 38. Kali Wesneski (CANT), 26:55.80; 39. Jazmyn Hickok (CANT), 27:22.50; 40. Hannah Fourspring (MCA), 28:03.80; 41. Corey Ault (SAYRE), 28:18.00; 42. Cora Franklin (NEB), 28:27.10; 43. Hayley Anaya (WYA), 28:32.00; 44. Kendelle Holleran (MAN), 28:36.20; 45. Sarah Sosky (MCA), 29:43.90; 46. Izabelle Culkin (TROY), 33:29.30.

District 4 Cross Country AA Girls Championships results:

1. Baylee Espinosa (LEW), 19:07.60; 2. Victoria Bartholomew (DAN), 19:27.20; 3. Maizy Aikey (BLOOM), 19:52.20; 4. Alivia Shen (DAN), 19:56.10; 5. Alanna Jacob (LEW), 20:05.90; 6. Hannah Bartholomew (DAN), 20:15.60; 7. Shaela Kruskie (SEL), 20:18.10; 8. Jenna Binney (LEW), 20:33.50; 9. Sage Dunkleberger (WR), 20:40.00; 10. Sara Bronson (ATH), 20:40.70; 11. Kamryn Kramer (SHA), 20:42.40; 12. Claire Dufrene (WR), 20:46.80; 13. Sienna Dunkleberger (WR), 20:53.50; 14. Lauren Benfer (DAN), 20:59.10; 15. Torrina Stratton (CV), 20:59.30; 16. Maya Sak (LEW), 20:59.70; 17. Vivian Draper (HUGH), 21:10.30; 18. Bella Jones (DAN), 21:12.20; 19. Keira Shaffer (WR), 21:18.20; 20. Birtukan Hartman (JS), 21:26.80; 21. Emily Rumberger (SHA), 21:27.60; 22. Erin Prezioso (CC), 21:30.00; 23. Madeline Gage (WELL), 21:48.30; 24. Thea Sommer (DAN), 21:52.10; 25. Jayden Mather (MIL), 21:53.00; 26. Grace Fortin (HUGH), 21:55.00; 27. Emma East (MIL), 21:57.40; 28. Lillian Bennett (CC), 22:05.50; 29. Abril Xu (DAN), 22:23.50; 30. Katie Miller (HUGH), 22:30.60; 31. Emma Bronson (ATH), 22:32.00; 32. Kelsey Hoffman (WR), 22:44.20; 33. Caroline Baker (LOY), 22:45.90; 34. Gabriella Rosenberg (LEW), 22:50.50; 35. Thea Bentley (ATH), 22:53.30; 36. Bethany Martin (CC), 22:55.60; 37. Marissa Wise (TOW), 23:03.50; 38. Esha Patel (CC), 23:04.70; 39. Laura Darrup (MIFF), 23:06.40; 40. Brenna Pick (WR), 23:15.40.

District 4 Cross Country AA Boys Championships results:

1. Creed Dewing (NEB), 16:55.70; 2. Oliver Heintzelman (NW), 17:12.30; 3. Trennan Tewksbury (WYA), 17:46.30; 4. Jeremy Clauser (WYA), 18:03.90; 5. Eric McGee (TOW), 18:11.10; 6. Kris Kalbarchick (MCA), 18:12.30; 7. Michael Fritz (NW), 18:15.30; 8. Dayton Russell (NEB), 18:18.60; 9. Luke Tavani (TOW), 18:18.90; 10. Aydin Finch (NEB), 18:27.10; 11. Hart Houseknecht (TROY), 18:29.70; 12. Jacob Carr (TOW), 18:30.90; 13. Hunter O’Conner (SUL), 18:36.90; 14. Derek Pierontoni (NW), 18:37.00; 15. Lance Heasley (TROY), 18:37.90; 16. Ethan Rush (SCA), 18:38.40; 17. Brody Fuhrey (WYA), 18:45.20; 18. Nate Spencer (TOW), 18:46.50; 19. Brody Campbell (TROY), 18:51.90; 20. Ryan Jones (NEB), 18:53.20; 21. Jacob Hinman (TROY), 18:57.60; 22. Lucas Loxley (TROY), 18:58.20; 23. Norman Strauss (NEB), 19:00.90; 24. Aiden Kapr (NEB), 19:01.80; 25. Wyatt Stranger (TOW), 19:05.20; 26. Jack Tavani (TOW), 19:16.40; 27. Clayton Petlock (WYA), 19:17.10; 28. Jack Caplan (WYA), 19:28.80; 29. Tyler Fox (NW), 19:30.80; 30. Frank Harper (TROY), 19:31.50; 31. Brody Bennett (NEB), 19:56.30; 32. Landen Kaufman (WYA), 20:02.50; 33. Max Macias (WELL), 20:04.30; 34. Tucker Blasi (SUL), 20:09.90; 35. Caleb Clink (NW), 20:16.10; 36. Lawrence Halbfoerster (CANT), 20:17.70; 37. Henrey Whitney (WELL), 20:18.00; 38. Brayden Vroman (CANT), 20:26.60; 39. Caleb Gensemer (MCA), 20:28.80; 40. Rein Alderfer (TOW), 20:49.50.

1. Rory Lieberman (DAN), 15:27.00; 2. Kristian Mizdail (CV), 16:16.00; 3. Jonathan Hess (LEW), 16:20.00; 4. Thomas Hess (LEW), 16:28.00; 5. Dane Spahr (DAN), 16:29.00; 6. Owen Cummings (CV), 16:47.00; 7. Ryan Bickhart (MIL), 16:54.00; 8. Weston Fry (MTV), 17:08.00; 9. Nathaniel Welch (CV), 17:17.00; 10. Kieran Murray (LEW), 17:18.00; 11. Jonah Carney (LEW), 17:22.00; 12. Tyler Kerstetter (SHA), 17:22.00; 13. Tyce Shaner (HUGH), 17:22.00; 14. Raidan Francis (JS), 17:24.00; Owen Crane (DAN), 17:34.00; 18. Ben Bailey (LEW), 17:41.00; 19. Ethan Denlinger (ATH), 17:42.00; 20. Anden Aitkins (MW), 17:43.00; 21. Rex Farr (MIL), 17:49.00; 22. Nathaniel Girmay (DAN), 17:56.00; 23. Shea McCusker (HUGH), 17:59.00; 24. Micah Zook (LEW), 18:02.00; 25. Jude Sterling (MIL), 18:08.00; 26. Wyatt Brady (DAN), 18:10.00; 27. Duncan Kerr (CV), 18:23.00; 28. Wyatt Gavitt (HUGH), 18:23.00; 29. Nathan Horn (JS), 18:26.00; 30. Adam Gallo (DAN), 18:28.00; 31. Owen Amato (SHA), 18:39.00; 32. Ben Hummel (MW), 18:40.00; 33. Edwin Amadeo (WR), 18:41.00; 34. Ethan Hicks (ATH), 18:45.00; 35. Michael Lundy (CV), 18:55.00; 36. Aiden Hoffman (WR), 18:55.00; 37. Steven Lingg (LOY), 19:01.00; 38. Quinn Draper (HUGH), 19:09.00; 39. Noah Kerstetter (SHA), 19:12.00; 40. Nicholas Fortin (HUGH), 19:15.00.

