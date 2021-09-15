Severe Thunderstorm Watch
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 501 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 1150 AM EDT WED SEP 15 2021 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 501 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BEDFORD BERKS BLAIR BRADFORD CAMBRIA CARBON CENTRE CLEARFIELD CLINTON COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN FRANKLIN FULTON HUNTINGDON JUNIATA LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE LYCOMING MIFFLIN MONROE MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PIKE SCHUYLKILL SNYDER SOMERSET SULLIVAN SUSQUEHANNA TIOGA UNION WAYNE WYOMING YORK