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Severe Thunderstorm Watch 

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 501
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1150 AM EDT WED SEP 15 2021

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 501 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

.    PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE

ADAMS                BEDFORD             BERKS
BLAIR                BRADFORD            CAMBRIA
CARBON               CENTRE              CLEARFIELD
CLINTON              COLUMBIA            CUMBERLAND
DAUPHIN              FRANKLIN            FULTON
HUNTINGDON           JUNIATA             LACKAWANNA
LANCASTER            LEBANON             LEHIGH
LUZERNE              LYCOMING            MIFFLIN
MONROE               MONTOUR             NORTHAMPTON
NORTHUMBERLAND       PERRY               PIKE
SCHUYLKILL           SNYDER              SOMERSET
SULLIVAN             SUSQUEHANNA         TIOGA
UNION                WAYNE               WYOMING
YORK

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