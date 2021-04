Lycoming Township, Pa. – This morning state police at Montoursville released more details about a home explosion Saturday night in Lycoming County.

Trooper Nathan Birth said the explosion was heard from the vicinity of the 3500 block of Linn Street in Lycoming Township at approximately 9:30 p.m.

A 48-year-old female and a 46-year-old male were inside the structure at the time of the incident, according to Birth.

"The above described occupants were able to exit the structure, however the male sustained traumatic injuries and was transported via life flight to the Lehigh Valley Burn Center in critical condition," Birth said. "The female was not injured."

The origin and cuase of the fire and explosion is still undetermined but under active investigation by the state police Fire Marshal.

"PA State Police request neighboring residents and businesses to review and provide any type of security video or digital video that may show the explosion or early stages of the fire," Birth said.

Please contact state police at 570-368-5771 if any such videos are possessed.

The community came together to support the first responders Saturday night. Staff at The Trail Inn nearby provided water to emergency responders, the Old Lycoming Police Department said.

PSP Montoursville press release

Lycoming County Department of Public Safety 911 log

INC DESCRIPTION MAY NOT BE ACTUAL FINAL DISPOSITION

Date/Time Disp: Inc Description:

04/10/21 21:33:49 SOP / FIRE 2ND ALARM

Number: Pref:Street Name: Suff:Street Type: City:

35XX LINN ST LYC

Unit: Status: Time Change:

M1-91 DISP 22:08:18

M1-91 RESP 22:08:18

M1-91 AVAIL 23:01:44

LIFEFL2 DISP 21:44:51

GUTHRIE DISP 21:47:13

LIFEFL2 RESP 22:02:48

GUTHRIE AVAIL 22:08:01

LIFEFL2 AVAIL 23:03:50

MICU1-91 DISP 21:36:42

MICU1-91 RESP 21:44:49

MICU1-91 ONSC 21:44:51

MICU1-91 TO_HOSP 22:27:00

MICU1-91 AT_HOSP 22:36:19

MICU1-91 AVAIL 23:11:03

MICU91 DISP 21:35:55

MICU91 RESP 21:39:25

MICU91 ONSC 21:43:47

MICU91 TO_OTH 21:59:46

MICU91 AT_HOSP 22:12:44

MICU91 AVAIL 23:31:55

38 DISP 21:34:19

38 RESP 21:34:22

38 ONSC 21:38:41

32 DISP 22:04:07

32 RESP 22:04:14

32 ONSC 22:15:22

32 AVAIL 00:22:28

38 AVAIL 03:55:57

FIREMARSH DISP 22:05:15

FIREMARSH ONSC 00:07:39

FIREMARSH AVAIL 03:56:45

TNK2 DISP 21:40:49

BR2 DISP 21:40:49

TNK2 RESP 21:45:25

BR2 RESP 21:46:11

TNK2 ONSC 21:56:18

BR2 ONSC 22:12:01

TNK2 BUSY 22:44:53

BR2 BUSY 23:03:36

BR2 AVAIL 23:13:07

TNK2 AVAIL 23:13:07

TNK7 DISP 21:40:49

TNK7 RESP 21:41:26

TNK7 ONSC 21:56:24

TNK7 AVAIL 00:14:40

TNK8 DISP 21:33:50

TNK8 RESP 21:41:35

SU8 DISP 21:52:48

SU8 RESP 21:52:48

TNK8 ONSC 22:12:02

TNK8 AVAIL 23:13:13

SU8 ONSC 23:17:45

SU8 AVAIL 23:27:19

AMB8 DISP 21:33:50

AMB1-8 DISP 21:41:48

AMB1-8 RESP 21:41:48

AMB8 AVAIL 21:48:48

AMB1-8 ONSC 21:50:38

AMB1-8 AVAIL 23:13:55

TNK14 DISP 21:33:50

FP14 DISP 21:33:50

SQ14 DISP 21:40:49

TNK14 RESP 21:41:14

SQ14 RESP 21:44:05

SU14 DISP 21:44:18

SU14 RESP 21:44:18

SU14 ONSC 21:48:50

FP14 RESP 21:55:57

FP14 ONSC 21:55:57

SQ14 ONSC 21:55:59

FP14 AVAIL 22:11:15

FP14 DISP 22:11:22

FP14 ONSC 22:11:23

TNK14 ONSC 22:27:56

SQ14 AVAIL 23:15:22

FP14 AVAIL 23:27:22

SU14 AVAIL 23:37:47

TNK14 AVAIL 02:38:02

STA15 _ATTACH_ 21:33:49

STA15 AVAIL 21:33:49

ENG15 DISP 21:33:50

TNK15 DISP 21:33:50

BR15 DISP 21:33:50

FP15 DISP 21:33:50

CH15 DISP 21:36:07

CH15 RESP 21:36:07

CH2-15 DISP 21:36:11

CH2-15 RESP 21:36:11

TNK15 RESP 21:37:56

ENG15 RESP 21:42:19

SU15 DISP 21:43:26

SU15 RESP 21:43:26

STA15 _DETACH_ 21:43:57

SU15 ONSC 21:46:41

CH15 ONSC 21:54:01

ENG15 ONSC 21:54:05

TNK15 ONSC 22:11:56

CH2-15 ONSC 22:12:53

BR15 AVAIL 22:13:02

FP15 AVAIL 22:13:02

TNK15 AVAIL 02:38:02

ENG15 AVAIL 03:49:41

SU15 AVAIL 03:50:24

CH2-15 AVAIL 03:50:24

CH15 AVAIL 03:56:45

TNK16 DISP 21:33:50

ENG16 DISP 21:40:49

ENG16 RESP 21:41:22

TNK16 RESP 21:47:41

ENG16 ONSC 21:47:45

TNK16 ONSC 22:11:55

TNK16 AVAIL 23:12:28

ENG16 AVAIL 23:16:21

TNK18 DISP 21:40:49

AIR18 DISP 21:40:50

FP18 DISP 21:40:50

TNK18 RESP 21:42:54

AIR18 RESP 21:48:59

TNK18 ONSC 21:54:42

AIR18 ONSC 21:57:57

FP18 AVAIL 22:13:02

TNK18 AVAIL 23:12:00

AIR18 AVAIL 23:20:08

AMB18 DISP 21:40:50

AMB18 AVAIL 21:48:48

AMB18 DISP 21:56:39

AMB18 ONSC 21:56:39

AMB18 AVAIL 02:39:24

LAD20 DISP 21:40:49

LAD20 RESP 21:40:55

LAD20 RESP 21:41:10

LAD20 ONSC 22:11:54

LAD20 AVAIL 23:12:13

TNK22 DISP 21:40:49

BR22 DISP 21:40:49

FP22 DISP 21:40:50

TNK22 RESP 21:48:40

BR22 RESP 21:54:46

FP22 AVAIL 21:56:09

TNK22 ONSC 22:11:53

BR22 ONSC 22:11:53

TNK22 AVAIL 23:13:22

BR22 AVAIL 02:38:02

RES45 DISP 21:40:49

RES45 RESP 21:42:23

RES45 RESP 21:42:36

RES45 ONSC 22:11:52

RES45 AVAIL 23:03:20

UGI _ATTACH_ 21:37:34

UGI AVAIL 21:37:34

PPL _ATTACH_ 21:37:57

PPL AVAIL 21:37:57

UGI AVAIL 03:56:45

PPL AVAIL 03:56:45

UGI _DETACH_ 03:56:58

PPL _DETACH_ 03:57:05