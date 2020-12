The Pa. Department of Health reports the following COVID-19 data for our region as of noon on Sunday, Dec. 13:

Lycoming County -Total Cases 3817 -Confirmed Cases 3515 (154 new) -Probable 302 -Negative 20776 Cases per 100,000 3358.1 Deaths 64 (5 new) Deaths per 100,000 56.3 Potter County -Total Cases 421 -Confirmed Cases 375 (22 new) -Probable 46 -Negative 2168 Cases per 100,000 2532.8 Deaths 9 Deaths per 100,000 54.1 Tioga County -Total Cases 1557 -Confirmed Cases 1454 (55 new) -Probable 103 -Negative 6764 Cases per 100,000 3819.6 Deaths 38 Deaths per 100,000 93.2 Bradford County -Total Cases 2420 -Confirmed Cases 2100 (46 new) -Probable 320 -Negative 14444 Cases per 100,000 3978.1 Deaths 46 Deaths per 100,000 75.6 Sullivan County -Total Cases 107 -Confirmed Cases 84 (0 new) -Probable 23 -Negative 1068 Cases per 100,000 1762.5 Deaths 2 Deaths per 100,000 32.9 Columbia County -Total Cases 1980 -Confirmed Cases 1876 (30 new) -Probable 104 -Negative 12305 Cases per 100,000 3024.9 Deaths 55 (1 new) Deaths per 100,000 84 Montour County -Total Cases 793 -Confirmed Cases 756 (127 new) -Probable 37 -Negative 8816 Cases per 100,000 4347.6 Deaths 17 (1 new) Deaths per 100,000 93.2 Northumberland County -Total Cases 3629 -Confirmed Cases 3379 (64 new) -Probable 250 -Negative 18777 Cases per 100,000 3984.3 Deaths 169 (7 new) Deaths per 100,000 185.5 Union County -Total Cases 2180 -Confirmed Cases 2047 (43 new) -Probable 133 -Negative 20800 Cases per 100,000 4867.7 Deaths 19 Deaths per 100,000 42.4 Snyder County -Total Cases 1401 -Confirmed Cases 1260 (16 new) -Probable 141 -Negative 7080 Cases per 100,000 3455.8 Deaths 30 Deaths per 100,000 74 Centre County -Total Cases 7688 -Confirmed Cases 7297 (149 new) -Probable 391 -Negative 50077 Cases per 100,000 4722.2 Deaths 104 (8 new) Deaths per 100,000 63.9 Clinton County -Total Cases 1267 -Confirmed Cases 1141 (46 new) -Probable 126 -Negative 6541 Cases per 100,000 3275.3 Deaths 15 Deaths per 100,000 38.8

There are a total of 450,377 confirmed cases of COVID-19 statewide, according to the DOH. For more detailed data, please visit the DOH website.